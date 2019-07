PSG : Areola pose problème, ça bloque pour Donnarumma

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Récemment interrogé par nos confrères du Parisien, Leonardo a confié qu’un renfort au poste de gardien n’était pas une priorité.

Le Paris Saint-Germain s’active principalement afin de recruter un milieu et un défenseur central. Mais cela n’empêche pas le directeur sportif d’envisager l’arrivée d’un portier. Car après le départ de Gianluigi Buffon en fin de contrat, Alphonse Areola et Kevin Trapp ne semblent pas faire l’unanimité au Camp des Loges. L’Allemand est régulièrement annoncé sur le départ, à Francfort ou encore au FC Porto. Quant à l’international tricolore, son nom est cité dans un possible échange avec Gianluigi Donnarumma.

Mais à en croire La Gazzetta dello Sport, les discussions avec le Milan AC seraient bloquées. Le PSG aimerait boucler l’opération pour 20 M€ plus Areola, estimé à 30 M€ par ses dirigeants. Une valeur jugée excessive chez les Rossoneri, également gênés par le salaire annuel à 6 M€ du titi parisien. Autrement dit, une offre à 50 M€ sans le Français dans la transaction suffirait pour convaincre les Milanais. Alors que Donnarumma, lui, n’envisage pas un transfert cet été.