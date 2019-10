PSG : Après Rabiot, la Juventus revient se servir sans payer

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Sur le marché des transferts, la Juventus Turin est sans doute l’un des clubs les plus efficaces.

La preuve, la Vieille Dame a su trouver les mots et les montants pour convaincre Cristiano Ronaldo et Matthijs de Ligt. Mais sa spécialité concerne plutôt les joueurs libres de tout contrat, à l’image de l’ancien Gunner Aaron Ramsey et du Français Adrien Rabiot. De quoi donner de nouvelles idées à la Juve qui a flairé une autre bonne affaire du côté du Paris Saint-Germain. En effet, les Bianconeri continuent de suivre la situation de Thomas Meunier. Rappelons que le latéral droit est passé proche d’un départ à Turin cet été, dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio qui a capoté dans la dernière ligne droite du mercato.

Pas de quoi refroidir le champion d’Italie, évidemment au courant de la position délicate du Belge qui attend un coup de fil de ses dirigeants. Le Diable Rouge aimerait prolonger son contrat qui expire en juin prochain, mais le club de la capitale n’a pas l’air pressé de lui offrir un nouveau bail. C’est pourquoi la Juve, selon Calciomercato, aurait l’intention de lancer les grandes manœuvres cet hiver, lorsque Meunier sera autorisé à discuter avec d’autres formations en vue de l’été 2020. Le PSG est prévenu, il ne faudra pas trop tarder si la direction envisage de garder son latéral.