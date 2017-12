PSG : Après Paris, Laurent Blanc rêve d'encore plus grand

Dans : PSG, Foot Europeen, Mercato.

Toujours sans poste depuis son départ du Paris Saint-Germain durant l'été 2016, Laurent Blanc commence à avoir des fourmis dans les jambes. L'entraîneur français attend juste le bon projet pour repartir...

Malgré trois saisons pleines à la tête du club de la capitale, avec onze trophées au palmarès, dont trois titres de champions de France, Laurent Blanc avait été débarqué par Nasser Al-Khelaïfi il y a un an et demi. Depuis, alors qu'Unai Emery n'a pas encore fait mieux que lui en Ligue des Champions avec Paris, l'entraîneur de 52 ans est toujours au chômage. Actuellement sans banc de touche, le « Président » espère rapidement retrouver un projet en adéquation avec ses grandes ambitions. Et celui-ci ne se trouvera sûrement pas en Ligue 1, comme le confirme à demi-mot Jean-Pierre Bernès.

« Un contact avec Olivier Létang pour Rennes ? Non... Il sait très bien que ce n'est pas un projet qui peut intéresser Laurent Blanc. Il est impatient de reprendre, mais il ne veut pas entraîner pour entraîner. Il veut essayer d'obtenir un grand projet, dans un grand club. Si ce projet n'arrive pas, on verra. Des propositions, on en a sans arrêt, de clubs, de sélections nationales... Les États-Unis ? Les États-Unis. L'Australie pour la Coupe du Monde... Un intérêt pour l'Australie ? A priori non. On a aussi eu des clubs anglais. Mais quand vous avez entraîné Paris, vous voulez au moins aussi bien. Pas beaucoup de possibilités ? Non, mais je pense que Laurent a la dimension, et il faut attendre le moment opportun. Quand vous passez plusieurs années dans des clubs comme ça, s'arrêter un an ou deux, ça fait du bien », a lancé, dans L'Equipe, l'agent de Laurent Blanc, qui souhaite donc franchir un nouveau cap dans sa carrière après avoir fait de belles choses à Bordeaux, en équipe de France puis au PSG. Mais pour trouver un très grand club ou une très grande sélection, le champion du Monde 1998 devra probablement attendre la fin de saison puisqu'aucune grosse formation n'est à la recherche d'un nouveau manager...