PSG : Après Mbappé, Madrid s’attaque à Hakimi

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Real Madrid veut clairement piller le Paris Saint-Germain. En plus de Kylian Mbappé, Florentino Pérez garde un œil sur l’un de ses anciens joueurs, Achraf Hakimi.

Les hostilités ne font que commencer entre le Real Madrid et le PSG. Elles ont déjà commencé l’été dernier, quand Florentino Pérez a fait un gros forcing pour recruter Kylian Mbappé. Le Qatar s’est permis de refuser des offres avoisinant les 200 ME pour un joueur à qui il ne restait qu’un an de contrat. Paris tente désormais le tout pour le tout pour prolonger Kylian Mbappé, afin qu’il ne rejoigne pas libre le Real Madrid lors de l’été 2022. L’attaquant français refuse pour le moment toutes les avances de son club, malgré les sommes sans aucun doute astronomiques qui lui sont proposées. Le Real Madrid reste confiant quant à sa capacité à signer Kylian Mbappé, avec qui les négociations pourront démarrer officiellement en janvier prochain. Florentino Pérez veut désormais s’attaquer à un autre joueur du PSG, qu’il connaît très bien.

Le Real Madrid attentif à la situation d’Achraf Hakimi

Selon les informations d’El Nacional, le Real Madrid garde un œil très attentif sur la situation d’Achraf Hakimi, en difficulté depuis l’arrivée de Lionel Messi dans son couloir droit. Le Marocain avait pourtant réalisé un début de saison flamboyant. Il n’est pas non plus aussi à l’aise dans ce dispositif à 4 défenseurs de Mauricio Pochettino qu’il l’était en tant que piston à l’Inter sous Antonio Conte. Les Merengue, qui l’ont prêté deux saisons au Borussia Dortmund avant de le vendre à l’Inter, veulent maintenant se porter à son secours. Le PSG ne risque pas de faciliter la tâche au Real Madrid. Achraf Hakimi, acheté 70 ME, est sous contrat jusqu’en 2026. Avant de convaincre le PSG, Florentino Pérez a donc beaucoup de boulot. Mais il rêve en tout cas d’un coup double en attirant Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, très amis depuis leur rencontre l’été dernier.