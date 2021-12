Le Real, Messi, Neymar, Kylian Mbappé lâche ses vérités

Dans : PSG.

Sauveur du PSG face à Lens le week-end dernier en L1 (1-1), Kylian Mbappé s’est confié en longueur au micro de Thierry Henry. Que ce soit sur son faux départ au Real Madrid lors du dernier mercato estival, sur son avenir ou sur son entente avec Lionel Messi et Neymar, il n’a éludé aucun sujet.

Si le club de la capitale française réalise une première partie de saison mitigée, avec des bons résultats mais sans la manière, Kylian Mbappé, lui, répond toujours présent. Même quand il est ménagé, comme cela a été le cas contre Lens samedi, le champion du monde trouve toujours le moyen de se faire remarquer, vu que c’est lui qui a offert le but égalisateur à Wijnaldum avec un joli centre. Auteur d’une énorme saison, avec neuf buts et treize passes décisives en 21 matchs, l'international français a donc digéré son faux départ au Real Madrid. Désireux de découvrir un autre projet lors du dernier mercato estival, Mbappé avait été bloqué par les dirigeants du PSG. Ce qu’il a eu du mal à comprendre. « Quand tu prends un mur, tu te poses des questions. J'ai eu mes parents. J'ai discuté avec ma mère, mon père. Je voulais partir, mais je me suis recentré sur le terrain. Je n'étais pas ailleurs, mais je mettais trop d'énergie dans autre chose. Ma force c'est le terrain, c'était la meilleure réponse. Les gens payent leur place, ils s'en foutent de tes états d'âme. Ils veulent voir le numéro 7 du PSG », a expliqué la star du PSG sur Amazon.

Désormais, tout le monde se demande quel sera l’avenir de Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, il refuse toujours de prolonger son bail du côté du Parc des Princes. Tout cela dans l’objectif de répondre favorablement aux avances du Real Madrid ? Mbappé ne le sait pas encore. « J’ignore de quoi sera fait mon avenir. Aujourd'hui, je dois prendre le temps. Ce n'est pas facile. Dans tous les cas, je jouerai dans un autre grand club. Au début, j'étais déçu de ne pas partir. Mais bon, je n'étais pas en National, je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Je suis Parisien, j'ai ma famille, je me sens bien, je l'ai toujours dit. Je voulais juste découvrir autre chose ! », a précisé l’attaquant de 22 ans au micro de Prime Vidéo.

En attendant de savoir quel maillot portera Mbappé la saison prochaine, il va maintenant tenter de finir cet exercice 2021-2022, peut-être son dernier avec le PSG, du mieux possible. Pour cela, il comptera sur ses coéquipiers, et notamment sur Lionel Messi et Neymar, avec lesquels il forme la meilleure attaque du monde sur le papier. Car dans les faits, ce n’est pas vraiment le cas, sachant que le Brésilien est actuellement à l’infirmerie et que le Ballon d’Or argentin n’est que l’ombre de lui-même en L1. Malgré tout, Mbappé continue à croire au trio fantastique. « Quand je gagne des trucs importants collectivement, tu réalises que ce sont tes coéquipiers qui te propulsent. Quand je pensais pouvoir tout faire tout seul, je n'ai pas gagné. La MNM ? On sait tous qu'on doit faire plus. Il ne faut pas non plus qu'on soit décroché du collectif. Il faut y mettre du nôtre. Quand tu joues avec Messi et Neymar, dire que tu es le patron, c'est osé. Je suis dans une grande période, j'aide bien l'équipe. Le but est de mettre les trois dans les meilleures conditions. On est trois "game-change" comme on dit en Angleterre », a conclu Mbappé, qui rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, avant de prendre un autre chemin l’été prochain.