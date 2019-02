PSG : Après le Barça, Rabiot dégoûte un autre grand d’Europe

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Le Paris Saint-Germain ne cédera probablement pas, Adrien Rabiot ne jouera plus jusqu’à la fin de la saison.

Il est difficile d’imaginer un éventuel rebondissement pour le milieu de terrain, qui devrait bien quitter le club francilien en fin de contrat l’été prochain. Reste à savoir quelle sera sa prochaine destination. Alors que le FC Barcelone était parvenu à un accord avec l’international français, sur un salaire annuel à 10 M€ et le même montant en prime à la signature, sa mère et agent s’est montrée plus gourmande que prévu. De quoi refroidir le Barça qui n’a plus aucune nouvelle du clan Rabiot.

Pendant ce temps-là, d’autres formations tentent leur chance. Le Bayern Munich, qui souhaite rajeunir son effectif, a contacté le Parisien en vue d’une signature l’été prochain. Avant de se heurter au même obstacle que les Blaugrana, révèle Kicker. En effet, le champion d’Allemagne estime que les exigences financières de Rabiot sont trop élevées. C’est à se demander si un club acceptera de s’aligner sur ses prétentions. En tout cas, force est de constater que l’ancien Toulousain, même libre, n’est plus considéré comme une belle affaire.