PSG : Après Cristiano Ronaldo 2018, c'est opération Mbappé 2022 pour la Juventus

Sans limites après le recrutement de Cristiano Ronaldo cet été pour plus de 100ME, la Juventus Turin semble désormais prête à toutes les folies sur le marché des transferts pour reconquérir l’Europe. Et selon Tuttosport c’est une certitude, l’acquisition de CR7 ne restera pas un « one shot » et d’autres grands talents vont débarquer dans les prochains mois. Comme il l’avait déjà laissé sous-entendre il y a plusieurs semaines, le journal italien confirme l’intérêt du club transalpin pour Kylian Mbappé.

« L’acquisition de Cristiano Ronaldo a été l’opération de marché la plus importante dans l’histoire de la Juventus, en termes de dépenses, de résonance médiatique et de valeur technique, mais elle est destinée à ne pas rester isolée. Au contraire » peut-on lire dans les colonnes de Tuttosport, qui évoque un possible recrutement de Kylian Mbappé… en 2022. « Le prochain CR7, la Juve veut le recruter plus jeune, à environ 25 ans. Soit à deux ans près l’âge de Kylian Mbappé en 2022, terme de son contrat au PSG ». On peut néanmoins compter sur Nasser Al-Khelaïfi pour tenter de prolonger régulièrement le contrat du Français, et de ne pas ainsi craindre un départ pour zéro euro dans quelques années.