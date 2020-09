PSG : Ansu Fati à Paris, la folie du Barça pour Mbappé

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé acceptera-t-il de prolonger son contrat avant le prochain mercato estival ?

La question est sur toutes les lèvres au Paris Saint-Germain, qui souhaite prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé avant le début du mercato estival de 2021. Dans ces deux dossiers, tout semble possible. En ce qui concerne Kylian Mbappé, la tendance ne semble toutefois pas à une prolongation rapide de la part de l’international français. Il faut dire que l’été prochain, le champion du monde aura 22 ans et viendra de boucler sa quatrième saison pleine au Paris Saint-Germain. Courtisé par Liverpool et le Real Madrid, le natif de Paris aura peut-être envie de relever un nouveau challenge. Un choix que l’Europe entière scrute avec attention, y compris le FC Barcelone, selon Diario GOL…

Le média espagnol croit savoir que les dirigeants du FC Barcelone se verraient bien accueillir Kylian Mbappé afin de remplacer, avec un an de retard, Luis Suarez à la pointe de son attaque. Et si le vice-champion d’Espagne en titre ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acheter Kylian Mbappé en cash, il a tout de même un sérieux atout dans sa manche afin de négocier avec le Paris Saint-Germain. Il s’agit d’Ansu Fati, dont le profil plaît énormément à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes apprécient la précocité de l’ailier barcelonais, ainsi que l’immense potentiel marketing à développer autour du jeune homme. Pour l’heure, il n’est évidemment pas question de négocier un échange entre Kylian Mbappé et Ansu Fati. Mais le média fait clairement savoir que si le FC Barcelone venait à se positionner pour recruter l’ancien Monégasque, sa seule et unique chance de rafler la mise serait de mettre Ansu Fati dans la balance en contrepartie. Et ce n’est même pas certain que cela suffirait…