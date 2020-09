PSG : Mbappé pour faire oublier Messi, le Barça met le feu

Dans : PSG.

Ce dimanche matin, le Times a lâché une véritable bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé en indiquant que l’attaquant du PSG voulait partir en 2021.

Une révélation à prendre avec des pincettes selon Pierre Ménès, lequel a rapidement fait savoir via son compte Twitter qu’il ne fallait pas prendre au pied de la lettre les informations divulguées par le média britannique. En attendant, l’information a fait l’effet d’une bombe dans la capitale française, et plus encore au-delà de nos frontières. En Angleterre, un possible transfert à Manchester City a d’ores et déjà été commenté. Que dire du côté de l’Espagne, où le Real Madrid rêve d’enrôler l’attaquant de l’Equipe de France depuis plusieurs mois. Au-delà de la Casa Blanca, le FC Barcelone surveille également la situation selon les informations rapportées par le Mundo Deportivo.

Le média rapporte que le FC Barcelone pourrait tenter une offensive pour Kylian Mbappé afin de compenser le départ de Lionel Messi en juin 2020. Bien évidemment, l’opération paraît délicate à boucler financièrement pour le vice-champion d’Espagne en titre. Mais le départ de l’Argentin, qui jouit du plus gros salaire de l’histoire du football, va offrir un véritable bol d’air aux dirigeants catalans. De là à envisager un transfert de Kylian Mbappé dans la Catalogne ? Les Socios verraient évidemment ce transfert d'un très bon oeil. Inutile de préciser que tout semble possible dans ce dossier totalement imprévisible. D’autant plus que de son côté, le Paris Saint-Germain a toujours la ferme intention de prolonger Neymar et Kylian Mbappé dans les mois à venir. Autant dire que les spéculations seront nombreuses dans les semaines et les mois à venir autour des deux stars du Paris Saint-Germain…