PSG : Angoissé, Lionel Messi fait une grande annonce

Lionel Messi s'est confié à la presse de son pays à l'approche de la Coupe du monde. Il a confirmé ses grandes attentes et pris une décision radicale qui ne surprendra pas le PSG.

Encore décisif ce mercredi en Ligue des Champions, Lionel Messi marche sur l’eau en ce début de saison. Le PSG en profite pleinement et l’Argentin semble avoir retrouvé tout son potentiel physique, et aussi sa qualité dans les gestes des 30 derniers mètres. Non seulement le numéro 30 parisien avait une revanche à prendre sur une saison précédente décevante, mais il se devait aussi d’aborder la fin de 2022 dans les meilleures dispositions. En effet, la Coupe du Monde au Qatar arrive, et l’Argentin compte bien tout faire pour enfin accrocher le dernier titre de prestige qui manque à son palmarès, après l’échec en finale en 2014.

Leader de la sélection albiceleste, Lionel Messi rêve donc encore à 35 ans.

Après le Qatar, Messi c'est fini

Mais ce sera la dernière fois. Dans un aveu au journaliste argentin Sébastien Vignolo, le joueur du PSG s’est montré très clair. « Ce sera ma dernière Coupe du monde, c’est certain. J’ai pris ma décision », a livré Lionel Messi, qui ne surprend forcément pas grand monde. Contrairement à Cristiano Ronaldo, qui se voit facilement aller jusqu’à ses 40 ans et plus dans le football, l’ancien barcelonais se donne encore deux ou trois ans maximum avant de raccrocher les crampons. A 35 ans, Lionel Messi disputera tout de même sa 5e Coupe du monde au Qatar, lui qui n’en a manqué aucune depuis 2006. Mais cette compétition ne lui a pas toujours réussi, lui qui n’avait pas marqué un seul but en 2010 sous les ordres de Diego Maradona, et n’a fait trembler les filets qu’une seule fois en 2006 et 2018.

Messi angoissé par la Coupe du monde

Cela n’empêche pas le septuple Ballon d’Or de confirmer dans cette même interview très bien se sentir, et afficher une sérénité toute relative à l’heure de tenter une dernière fois sa chance dans un Mondial. « Je me sens bien physiquement, j’ai pu faire une très bonne pré-saison cette année, ce que je n'avais pas faite l'année d’avant à cause de mon transfert. Je compte les jours pour la Coupe du monde, la vérité c'est qu'il y a une petite angoisse car ça arrive maintenant. On est sur les nerfs et on se dit qu'est-ce qui va se passer, c'est le dernier mondial, comment ça va se passer. On a hâte mais on espère que ça va pas foirer. Le groupe est fort, mais c’est la Coupe du monde, tout peut arriver. Les favoris ne sont pas toujours ceux qui gagnent à la fin », a expliqué Lionel Messi, qui refuse de voir l’Argentine comme le favori de la compétition, mais assure que sa sélection abordera toujours un Mondial pour le gagner.