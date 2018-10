PSG : Angel Di Maria prolongé jusqu'en 2021, c'est signé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncée depuis plusieurs semaines, la prolongation d'Angel Di Maria au Paris Saint-Germain est désormais actée, puisque l'ailier argentin du PSG aurait paraphé un nouveau contrat qui le lie avec le club de la capitale jusqu'en 2021, soit deux ans de plus que l'engagement initial. Selon L'Equipe, le clan Di Maria et les dirigeants du Paris SG se sont entendus sur l'ensemble des aspects de cette prolongation, et notamment le salaire, et la signature serait intervenue en début de semaine. Reste désormais à la cellule communication du Paris Saint-Germain à mettre tout cela en musique et à l'annoncer officiellement. Cela devrait être le cas d'ici quelques jours.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2015 en provenance de Manchester United moyennant 63ME, Angel Di Maria avait signé pour quatre avec Paris. Mais, son départ a plusieurs fois été évoqué, notamment la saison passée le courant passant assez mal avec Unai Emery. L'attaquant argentin avait notamment été cité en Italie ou en Espagne, ce qui ne s'est jamais concrétisé. La venue de Thomas Tuchel a visiblement changé la donne, Angel di Maria ayant plus de temps de jeu avec des performances en dents de scie à l'image de son match contre Naples. Totalement absent, Angel Di Maria avait égalisé à l'ultime seconde sur un but superbe qui pourrait valoir de l'or. Le Paris Saint-Germain a tranché et a donc décidé de lui maintenir sa confiance pour deux ans de plus.