PSG : Allo le Qatar, Neymar c'est combien ? Madrid y croit !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar était dimanche à Barcelone où la star brésilienne du Paris Saint-Germain a assisté au Grand Prix d’Espagne de Formule 1, tout comme deux autres joueurs du PSG puisque Dani Alves et Adrien Rabiot étaient également en Catalogne pour la même raison. Mais c’est plutôt du côté de Madrid que le nom de Neymar est cité ce lundi. En effet, même si du côté du Real on s'est fait une raison concernant la possibilité de recruter le joueur du Paris SG lors de ce mercato estival, il semble que Florentino Perez soit tout de même revenu à la charge auprès de Nasser Al-Khelaifi après une première tentative cet hiver. Les deux hommes sont proches, le président du Real Madrid faisant du business avec le Qatar dans le cadre de ses affaires hors football.

« Florentino Perez a communiqué cet hiver avec Nasser Al-Khelaifi afin de connaître sa volonté de négocier pour le Brésilien et d’accepter toute offre éventuelle. Mais le Qatar a clairement indiqué que Neymar était le meilleur joueur du PSG et que sans lui, il serait impossible de gagner la Ligue des champions, principal objectif du projet, explique Don Balon, qui affirme que compte tenu de l’actualité récente au Paris SG, le président du Real Madrid a renoué le contact avec le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain. Florentino Perez est revenu à la charge et a indiqué qu'il était disposé à faire l'offre nécessaire pour permettre à Neymar de revêtir le maillot des Merengue. » Le média espagnol précise que pour l’instant, le dossier n’a pas avancé, mais que le Real Madrid a montré qu’il était à l’affût si une ouverture se faisait du côté du PSG.