PSG : Alex Telles à Paris, le FC Porto se marre

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral gauche afin de compenser le probable départ de Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain a ciblé Alex Telles.

Mercredi matin, le journal portugais A-Bola annonçait un accord entre le PSG et le FC Porto pour le défenseur gauche de 27 ans, moyennant un transfert à hauteur de 25 ME. Rapidement, plusieurs médias français dont par exemple Le Parisien calmaient les ardeurs de la presse lisboète, indiquant que des négociations étaient bien en cours entre le PSG et le FC Porto mais qu’il n’y avait pour l’heure aucun accord définitif pour le transfert du Brésilien. Interrogé à ce sujet mercredi, le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a confirmé qu’il n’existait pas d’accord avec le PSG pour Alex Telles.

« Vous devez poser la question à A Bola. Ce sont eux qui savent. Moi je ne suis au courant de rien » a indiqué avec un humour pince sans rire le dirigeant du FC Porto, qui devrait être réélu président le 6 juin prochain, lui qui est en poste depuis 1982. Reste maintenant à voir s’il s’agit d’un petit coup de bluff de la part du FC Porto afin de grappiller quelques millions d’euros sur le dos du Paris Saint-Germain, ou si les positions des deux clubs sont effectivement encore assez éloignées. Pour rappel, A-Bola indiquait qu’initialement, Porto souhaitait récupérer 30 ME pour le joueur, malgré sa situation contractuelle (libre le 30 juin 2021). Un montant que Paris ne souhaitait pas poser sur la table, raison pour laquelle les négociations semblaient davantage tourner autour d’un transfert avoisinant les 25 ME. Les bonus font peut-être encore l’objet d’intenses négociations entre Leonardo et les dirigeants portugais…