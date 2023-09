PSG ‍: C’est fini, Verratti a enfin donné son accord

Absent des plans de l’entraîneur Luis Enrique, Marco Verratti va bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. La direction francilienne a trouvé un accord avec Al-Arabi depuis plusieurs jours. Et de son côté, le milieu italien s’est enfin entendu avec le club qatari en vue de son transfert imminent.

Sauf revirement de situation, Marco Verratti aura déjà quitté le Paris Saint-Germain d’ici la fin de la trêve internationale. Le milieu de terrain ne devrait plus remettre les pieds au centre d’entraînement, lui qui s’apprête à finaliser son transfert au Qatar. Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano indique qu’Al-Arabi espère boucler l’opération la semaine prochaine. Le club qatari a déjà trouvé un accord avec la direction francilienne pour un deal annoncé entre 45 et 50 millions d’euros.

Qatari side Al Arabi now hope to get Marco Verratti deal sealed by next week. Verratti was not in Doha this week yet, still waiting to plan for travel 🇮🇹🇶🇦 #AlArabi



Agreement reached with PSG 10 days ago for fee close to €45/50m, final details to be clarified on player side. pic.twitter.com/oOMpPBC3Aa