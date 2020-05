PSG : Alex Telles signe à Paris, c’est bouclé !

Dans : PSG.

En quête d’un latéral gauche afin de combler le départ de Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain tient son renfort en la personne d’Alex Telles.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert du latéral gauche brésilien au PSG est bouclé. C’est tout du moins ce que le journal portugais A-Bola annonce ce mercredi matin en Une de son journal. Très apprécié par Leonardo, un peu moins par Thomas Tuchel, le très offensif latéral de 27 ans va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Le FC Porto, qui réclamait 30 ME cash pour le transfert de son défenseur, a finalement craqué devant l’offre à 25 ME soumise par le Paris Saint-Germain. Un transfert qui fait le bonheur des deux camps puisque les Dragons étaient dans l’obligation de vendre le joueur, dont le contrat expirait dans un an.

Reste maintenant à voir comment Alex Telles parviendra à s’acclimater dans son nouvel environnement du Paris Saint-Germain alors qu’il y a moins d’une semaine, Foot-Mercato affirmait que Thomas Tuchel n’était pas fan de son profil. Conscient de se voir offrir un latéral gauche aux caractéristiques similaires de Juan Bernat, le coach du PSG avait demandé à Leonardo de recruter un joueur plus défensif à ce poste afin de disposer de deux joueurs différents. Ce ne sera finalement pas le cas avec Alex Telles. Voilà en tout cas un premier dossier de réglé pour le Paris Saint-Germain, qui va maintenant devoir s’attaquer au poste de latéral droit puisque Thomas Meunier va quitter la capitale. Pour ce rôle, le champion de France dispose actuellement de deux joueurs avec Thilo Kehrer et Colin Dagba et selon les dernières indiscrétions, c’est un véritable titulaire au profil plutôt offensif que Thomas Tuchel aimerait que Leonardo lui rapporte.