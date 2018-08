PSG : Alex Sandro plutôt que Jérôme Boateng au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il y a encore 48 heures la venue de Jérôme Boateng au Paris Saint-Germain semblait acquise, Antero Henrique ayant fait l'aller-retour depuis Singapour le week-end dernier afin de rencontrer l'agent du défenseur central allemand à Paris. Mais la réflexion du PSG sur ce dossier semble avoir permis de changer la donne, le club de la capitale souhaitant finalement recruter un latéral gauche et un milieu défensif. Et selon L'Equipe, Thomas Tuchel aurait réussi à convaincre Adrien Rabiot à prendre ce poste de sentinelle dont on sait qu'il n'emballait pas le milieu français du Paris, même si un joueur est toujours attendu à ce poste.

Concernant le poste de latéral gauche, c'est Alex Sandro qui semble de nouveau être le favori numéro 1 du Paris Saint-Germain. « Officiellement, Alex Sandro ne serait pas à vendre. Officieusement, Cristiano Ronaldo inciterait ses nouveaux dirigeants à recruter Marcelo. Du coup, la Juve aurait besoin de liquidités et la vente de son actuel latéral gauche pourrait lui en offrir. Reste à savoir si le PSG a la volonté d'aligner 50 ME pour un arrière gauche », s'interroge tout de même le quotidien sportif au sujet de la venue du joueur de la Juventus. Et dire qu'il reste encore trois semaines de mercato.