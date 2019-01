PSG : Al-Khelaifi sait comment esquiver l'UEFA pour s'offrir Gueye !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce dimanche, L’Equipe affirmait qu’un dirigeant d’Everton allait assister au match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, qui se déroulera à 21 heures au Parc des Princes. Le but de ce membre de la cellule de recrutement des Toffees ? Superviser certains joueurs bretons. Mais du côté du PSG, on espère évidemment aborder le dossier Idrissa Gueye, dans le viseur de Thomas Tuchel afin de renforcer son effectif au mercato. Et à en croire les informations obtenues par Téléfoot, Nasser Al-Khelaïfi aurait un plan pour recruter le Sénégalais, et en faire ainsi la deuxième recrue du mercato après Leandro Paredes.

L’émission dominicale affirme qu’un échange entre Idrissa Gueye et Thomas Meunier est sérieusement à l’étude. Et pour cause, l’autre club de Liverpool apprécierait beaucoup le profil de l’international belge, et l’idée d’un échange ne déplait pas aux décideurs parisiens, plus que jamais dans le viseur de l’UEFA et du fair-play financier. Reste qu’un obstacle de taille pourrait considérablement freiner cette transaction : la volonté du joueur. En effet, rien ne dit pour l’heure que le défenseur de 27 ans, utilisé à 14 reprises en Ligue 1 par Thomas Tuchel, soit chaud pour rejoindre l’actuel 11e de Premier League. Surtout quand on sait qu’il y a peu de temps encore, il était dans le viseur de tops clubs européens tels que Naples ou le Real Madrid…