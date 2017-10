PSG : Al-Khelaifi répond et détruit Tebas, le patron de la Liga anti-PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Ce lundi, dans les colonnes de L'Equipe, Javier Tebas, le patron de la Liga, ouvertement anti-PSG, se livre à une nouvelle charge virulente contre le Paris Saint-Germain version Qatar. Pour le responsable du championnat d'Espagne, le club de la capitale a dépassé les bornes et cela mérite une lourde sanction de la part de l'UEFA. Mais si le PSG a laissé filer ces derniers mois les attaques récurrentes du dirigeant espagnol, cette fois la réponse du Paris Saint-Germain est foudroyante.

« Nous n’allons pas répondre à chaque déclaration calomnieuse de M. Tebas ni à la grande imprécision de la plupart de ses propos, qui ne visent qu’à manipuler les médias pour tenter de nuire à la stratégie ambitieuse du Paris Saint-Germain. Une stratégie que ses dirigeants ont encore pu présenter récemment à l’UEFA avec beaucoup de clarté et de sérénité. Nous sommes profondément navrés pour lui que la L1 ait su attirer cet été l’un des trois meilleurs joueurs du monde (Neymar) tout en conservant dans ses frontières le plus grand espoir du football français et international (Mbappé). Nous pensons que le football espagnol a des dossiers autrement plus prioritaires que de se focaliser en permanence sur les comptes du PSG, qui étaient parfaitement équilibrés en 2016-2017. Nous n’entrerons pas dans un débat qui inviterait M. Tebas à se pencher sur la façon dont certaines puissances du football européen ont assis ou maintenu leur domination ces vingt dernières années, en dépit de pratiques qui ont pu en leur temps susciter de nombreuses controverses », riposte le Paris Saint-Germain, qui rappelle au patron de la Liga que pour s'installer là où ils sont, le Real Madrid et le FC Barcelone ont parfois franchi les limites, avec la complicité des autorités espagnoles. Mais c'est une autre histoire...