PSG : Al-Khelaïfi rembarre Barcelone et le Real au mercato

Sans surprise, le Paris Saint-Germain s’est séparé de plusieurs pépites lors du dernier mercato estival. Néanmoins, Adil Aouchiche a été conservé par le club de la capitale française…

Milieu de terrain jugé comme très prometteur, le Parisien a brillé avec l’Equipe de France lors de la Coupe du monde U17. Alors qu’il n’a pas encore signé son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche figure d’ores et déjà dans le viseur des plus grosses écuries européennes. Le Real Madrid ou encore Barcelone ont manifesté leur intérêt mais du côté de l’état-major parisien, on semble avoir pris une grande décision au sujet de l’avenir de cette pépite du centre de formation, à en croire les informations obtenues par le média The Athletic.

En effet, le Paris Saint-Germain « tiendrait en très haute estime » Adil Aouchiche, s’appuyant sur des sources internes au sein du club de la capitale. Dans l’esprit de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, il est absolument évident que cette pépite doit signer son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, et nulle part ailleurs. Le Real Madrid et Barcelone auraient donc été éloignés, même si le club de la capitale ne pourra pas dire grand-chose si jamais son joueur prenait la décision de signer son contrat professionnel en Espagne. Cela n’est cependant pas la tendance, et à moins d’une grosse surprise, la direction parisienne n'aura pas de mauvaise surprise dans ce dossier.