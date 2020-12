PSG : Al-Khelaïfi propose un deal étonnant à Draxler

Dans : PSG.

L’été dernier, Leonardo s’est démené afin de trouver une porte de sortie à Julian Draxler, en fin de contrat avec le PSG en juin 2021.

L’international allemand avait des touches en Bundesliga (Hertha Berlin), en Premier League (Leeds) ou encore en Liga (Séville). Mais assez logiquement, aucun des clubs intéressés n’était en mesure d’offrir à Julian Draxler le confortable salaire qu’il perçoit au Paris Saint-Germain. Et pour cause, c’est environ 7,5 ME bruts par an que l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg touche dans la capitale française. Un salaire rondelet qu’il sera difficile de retrouver pour Julian Draxler. C’est pourquoi selon les informations de Paris Fans, le Paris SG songe très sérieusement à proposer une prolongation de contrat à son milieu de terrain de 27 ans… assorti d’une nette diminution salariale.

Le média croit savoir que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Julian Draxler avec un nouveau salaire de 5 ME, soit une baisse conséquente de 35 % par rapport à son contrat actuel. L’idée pour le PSG serait de prolonger Julian Draxler de trois ans afin de booster sa valeur marchande et de le concerner à nouveau par le projet parisien pour ensuite envisager une vente au prix fort d’ici un an. Pour l’heure, Julian Draxler n’a pas accepté la proposition de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. En toute logique, l’Allemand va tâter le terrain auprès des autres clubs européens afin de voir s’il est possible pour lui de signer un contrat plus juteux. Mais de toute évidence, il sera compliqué pour ne pas dire impossible de trouver un salaire plus important ailleurs pour Julian Draxler, plombé par les blessures ces derniers mois et qui a de nouveau déclaré forfait pour le match de Ligue des Champions contre Istanbul ce mardi.