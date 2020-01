PSG : Al-Khelaïfi prêt à sacrifier Icardi pour recruter Pjanic !

Dans : PSG.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi réalise une saison correcte avec 9 buts inscrits en championnat.

Malgré une période plus compliquée depuis le début de l’année 2020, Mauro Icardi a de grandes chances d’être recruté par le PSG à l’issue de la saison. En effet, Leonardo dispose d’une clause lui permettant d’activer l’option d’achat de Mauro Icardi et de le recruter définitivement en provenance de l’Inter Milan, en échange d’un chèque de 70 ME. Pour cela, il faudra bien-sûr que le PSG trouve un accord avec Mauro Icardi et sa femme et agent, Wanda Nara. Mais pour le site Calcio Mercato, un deal d’envergure est imaginé comprenant justement Mauro Icardi lors du prochain mercato estival. Et une fois n’est pas coutume, le Paris SG est associé… à la Juventus Turin.

Cette fois, il ne s’agit pas d’un échange pour faire venir Emre Can ou Mattia De Sciglio, comme évoqué par le passé. En revanche, le média italien affirme que le Paris Saint-Germain pourrait recruter Mauro Icardi avant de le céder à la Juventus Turin en échange… de Miralem Pjanic. Courtisé de longue date par Nasser Al-Khelaïfi et par les recruteurs du PSG, l’international bosnien s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Dans cette optique, le Paris SG verrait assurément d’un bon œil sa venue dans la capitale française. D’autres joueurs de la Juventus Turin sont cités par le média qui indique que Gonzalo Higuain et Frederico Bernadeschi pourraient également faire la route entre Turin et Paris au mercato estival. Des rumeurs à prendre avec des pincettes pour le moment, mais qui ne paraissent pas si farfelues quand on sait que la Juventus Turin courtise avec assiduité Mauro Icardi depuis un long moment. L’été dernier par exemple, la Vieille Dame avait manifesté son intérêt pour l’Argentin avant qu’il n’opte finalement pour Paris…