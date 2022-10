PSG : Deux ans de prison, Neymar va savoir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du 17 au 31 octobre prochain, Neymar sera jugé pour une escroquerie présumée lors de son transfert de Santos au FC Barcelone.

Rien n’épargne le Paris Saint-Germain ces derniers jours. Et comme si les envies de départs de Kylian Mbappé et le scandale de l’armée numérique ne suffisaient pas, voilà que c’est au tour de Neymar de faire l’actualité dans la rubrique judiciaire. En effet, Neymar sera jugé du 17 au 31 octobre pour une escroquerie présumée lors de son transfert de Santos au FC Barcelone à l’été 2013. Détenteur de 40 % des droits du joueur à l’époque, le fonds d’investissement DIS estime que le transfert vers le Barça a été sous-évalué. Selon le fonds, l’opération s’élevait à 57 millions d’euros dont 40 millions d’euros pour la famille de Neymar tandis que la justice estime que l’actuel joueur du PSG a en réalité coûté 83 millions d’euros au FC Barcelone.

Neymar risque 2 ans de prison

Le parquet espagnol a ainsi requis une peine de deux ans de prison assortis d’une amende de 10 millions d’euros à l’encontre de Neymar. Sandro Rosell, président du FC Barcelone au moment de la signature de l’international brésilien en provenance de Santos en 2013, est également ciblé par la justice. En effet, l’ex-dirigeant du FC Barcelone risque lui une peine de 5 ans de prison. Président du club entre 2014 et 2020, soit après les faits, Josep Bartomeu sera par ailleurs entendu par la justice. Une affaire de plus à gérer pour le Paris Saint-Germain même si pour le coup, le club de la capitale n’est pas directement concerné par cette affaire. Dans le contexte actuel, une condamnation de Neymar ferait tout de même tâche pour le PSG, englué dans plusieurs affaires et qui n’en voit décidément pas le bout. Vivement la trêve et la Coupe du monde pour les dirigeants du club parisien…