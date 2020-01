PSG : Paris ou la Juve, Icardi n’a pas son mot à dire

Dans : PSG.

Contrairement à ce qu’affirme la presse italienne, Mauro Icardi n’aurait négocié aucune clause lui permettant de décider de son avenir. Le Paris Saint-Germain prendra seul la décision de lever ou non l’option d’achat de son prêt.

Si le Paris Saint-Germain ne s’était pas encore décidé pour Mauro Icardi, le quart de finale de Coupe de la Ligue face à l’AS Saint-Etienne (6-1) l’a sûrement aidé. Sur la lancée de sa première partie de saison, l’attaquant prêté par l’Inter Milan s’est offert un triplé ainsi qu’une passe décisive pour Kylian Mbappé. Une nouvelle performance de haut niveau qui confirme son statut de titulaire au détriment de son concurrent Edinson Cavani. On peut même annoncer que l’Argentin deviendra le successeur du Matador en fin de contrat. Du moins si le club de la capitale lève l’option d’achat du prêt fixée à 70 millions d’euros.

A priori, le champion de France n’hésitera pas compte tenu du prix plus que raisonnable pour un buteur de ce calibre. D’autant que selon le journal L’Equipe, qui contredit les informations de la presse italienne, Icardi ne possède aucune clause lui permettant de refuser un éventuel transfert définitif au Paris Saint-Germain. Leonardo serait donc le seul décisionnaire si l’on en croit le quotidien. On se souvient pourtant que le directeur sportif avait mis la balle dans le camp de l’avant-centre le mois dernier. « Son avenir est entre ses mains », avait confié le Brésilien en marge du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Autrement dit, le club a pris sa décision et attend celle d’Icardi…