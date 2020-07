PSG : Al-Khelaïfi est débordé, Riolo lui propose son aide

Dans : PSG.

En poste depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est bien parti pour rester le président du Paris Saint-Germain encore un long moment…

Effectivement, le dirigeant de 46 ans possède une confiance absolue de la part de l’Emir du Qatar, ce qui le rend absolument intouchable au Paris Saint-Germain. Globalement défendu par Daniel Riolo sur l’antenne de RMC, l’homme fort du club de la capitale occupe un poste qui fait particulièrement envie au chroniqueur de l’After Foot. Interrogé par France Football sur une proposition du monde du football qui pourrait lui donner envie de quitter la radio, le journaliste a clairement indiqué qu’il aimerait être aux commandes du Paris Saint-Germain. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir même s’ils ne sont évidemment pas à prendre au pied de la lettre…

Al-Khelaïfi, l'homme aux quatre casquettes

« La proposition que le milieu du foot m'a faite ? Aucune. Le milieu sait que rien ne m'intéressera. À part boss de la LFP ou du PSG. Et président d'une Fédération dans les Caraïbes » a indiqué le journaliste avec une énorme dose d’ironie. Les fidèles auditeurs de RMC ne seront toutefois pas surpris par cette déclaration puisqu’au micro de la radio, Daniel Riolo a souvent répété qu’il se verrait bien diriger un club de l’envergure du Paris Saint-Germain. Reste à voir si le poste est compatible avec le fort caractère du chroniqueur, réputé pour être l’un des plus impulsifs dans son domaine. En attendant, c’est bien Nasser Al-Khelaïfi qui restera aux manettes du Paris Saint-Germain, et ce malgré ses (trop ?) nombreuses casquettes (président du PSG, directeur général de BeIn Media Group, membre de l’ECA de l’UEFA, ministre d’Etat du Qatar).