PSG : Al-Khelaifi envoie un message violent aux « grands d’Europe »

Nasser Al-Khelaifi le sait mieux que quiconque, tout ce qu'il fait au Paris Saint-Germain est scruté à la loupe en Espagne, Javier Tebas étant en guerre totale avec le club de la capitale. Alors, lorsqu'il répond à une longue interview de Marca, le plus puissant quotidien sportif espagnol, le président du PSG ne laisse rien au hasard. Et au détour d'une question sur Kylian Mbappé et Neymar, le dirigeant qatari a envoyé un message glacial aux clubs qui voudraient venir s'intéresser de trop près aux deux stars parisiennes.

Pour Nasser Al-Khelaifi, le Paris SG est le club qui représente l'avenir du football . « Ni le Real Madrid ni aucun autre club au monde n'a besoin de nous appeler pour parler de Neymar ou d’un autre joueur. Le Real Madrid sait parfaitement que Neymar n'est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous entretenons une relation fantastique avec Neymar et son père, et elle a été faite pour durer longtemps (...) Kylian est déjà une légende du club. Ce qu'il a fait à seulement 20 ans, avoir remporté une Coupe du monde et faire partie des cinq meilleurs joueurs du monde avec Neymar, c'est exceptionnel (...) La relation entre le PSG et Mbappé va durer longtemps parce qu'il y a une confiance mutuelle, a d’abord prévenu Nasser Al-Khelaifi avant de hausser le ton et d’envoyer un message à ceux qui voudraient passer outre au mercato. Ce sont eux, les autres grands clubs européens, qui devraient s’inquiéter car les meilleurs joueurs du monde, pour l’avenir, vivent à Paris, une ville qu’ils adorent, et ils jouent pour le PSG, le club le plus moderne d’Europe, un club qui correspond à leurs ambitions et à leur image. »