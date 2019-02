PSG : Al-Khelaifi déchire le dossier Adrien Rabiot à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pendant le mercato en janvier dernier, la possibilité de voir Adrien Rabiot rejouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain avait été évoqué en interne. C’est l’entraîneur Thomas Tuchel qui avait émis le souhait de réintégrer le Français dans son effectif, mais Antero Henrique lui avait signifié que cela était impossible pour l’heure en raison de la situation contractuelle de Rabiot. Ces dernières heures, la position de l’état-major parisien n’a pas vraiment évolué positivement pour Thomas Tuchel dans le dossier Rabiot. Bien au contraire même si l’on se fie aux informations obtenues par ESPN…

Le média affirme que le Paris Saint-Germain n’envisage plus du tout de réintégrer Adrien Rabiot d’ici la fin de la saison. Le retour en forme de Marco Verratti et la montée en puissance de Leandro Paredes inciteraient les dirigeants franciliens à laisser Adrien Rabiot de côté. Par ailleurs, nos confrères indiquent que l’avenir du joueur est toujours très flou. En effet, ce dernier n’a toujours pas choisi son futur club, et il n’est pas près de le faire pour l’instant. Il donnait sa priorité au Barça, mais la signature de Frenkie De Jong a bousculé ses plans. Adrien Rabiot se donne donc le temps de la réflexion. Ecarté par le PSG jusqu’à la fin de la saison, il aura le temps de peser le pour et le contre pour chaque proposition qui va s’offrir à lui…