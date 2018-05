PSG : Al-Khelaïfi craque pour Benzema, ça devient sérieux !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L’été promet d’être mouvementé au Paris Saint-Germain. Et pour cause, en plus des rumeurs concernant l’éventuel départ de Neymar, les dirigeants franciliens doivent gérer le potentiel départ d’Edinson Cavani au mercato. Courtisé par l’Atlético Madrid et la Juventus Turin, l’international uruguayen pourrait quitter la France. Et si tel était le cas, deux options semblent se dégager pour le remplacer au PSG : Robert Lewandowski et Karim Benzema. Mais selon Nabil Djellit, Nasser Al-Khelaïfi a d’ores et déjà une préférence très nette en faveur… de l’international français du Real Madrid, qui a remporté sa 4e Ligue des Champions ce week-end.

« Si Cavani devait partir, le PSG devrait plus réfléchir à l’option Benzema que Lewandowski… Nasser a toujours eu une affection particulière pour le joueur » a lâché le journaliste de France Football sur son compte Twitter. Des déclarations qui confirment les informations d’El Chiringuito. Pour rappel, l’émission de télévision espagnole expliquait la semaine dernière que l’état-major parisien s’était positionné dans le dossier Karim Benzema en vue du prochain mercato. Un possible transfert qui ne devrait pas manquer de faire réagir dans l’Hexagone, l’ancien avant-centre de l’OL divisant toujours autant en France et ce malgré ses prestations en Ligue des Champions.