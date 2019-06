PSG : Al-Khelaifi annonce un mercato XXL à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Actuellement, on parle beaucoup des éventuels départs au Paris Saint-Germain, notamment de ceux de Neymar et de Kylian Mbappé, mais pour les supporters du PSG il est également important de savoir qui seront les renforts qui débarqueront lors de ce mercato estival 2019. Et dans son long entretien accordé à France-Football, Nasser Al-Khelaifi a prévenu que le Paris SG était déjà en action depuis plusieurs mois, avec une seule idée en tête, faire venir des renforts ayant une bonne mentalité et le désir de tout donner pour le PSG. Visiblement, l'époque du Hollywood FC est terminée, le dirigeant qatari veut des joueurs aussi talentueux qu'ayant un bon esprit.

Et s'il ne donne pas des noms, Nasser Al-Khelaifi se fait très précis. « C’est quoi un mercato réussi pour le PSG ? C'est réussir à attirer chez nous des joueurs avec une mentalité exemplaire (...) Le PSG, croyez-moi, continue de faire rêver beaucoup de joueurs. Vous savez bien que je ne vous donnerai pas de noms. Je peux juste vous dire que l’on aura vite de magnifiques recrues. On travaille sur les profils depuis six mois, en étant encore plus attentifs à la mentalité des joueurs qui viendront chez nous. Maintenant, des négociations sont en cours et les annonces interviendront à chaque fois qu’un dossier sera bouclé. En parler avant est la meilleure manière de faire échouer un dossier », prévient, dans l'hebdomadaire footballistique, le dirigeant parisien, déterminé à ne plus laisser l'image du club être terni par des joueurs plus attiré par l'argent que par le football.