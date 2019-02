PSG : Accor et le Qatar, le clan Sarkozy détruit ce gros soupçon

Dans : PSG, Ligue 1.

A peine annoncée par le Paris Saint-Germain jeudi matin, la présence du groupe hôtelier Accor comme sponsor maillot du club de la capitale à partir de la saison prochaine a donné lieu à quelques attaques perfides. En effet, si Accor est une société française, on trouve dans dans son conseil d'administration le Sheikh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani, président de Katara Hospitality et Aziz Aluthman Fakhroo, Sous-Secrétaire d’État aux affaires financières du ministère des Finances du Qatar. De quoi évidemment laisser penser que ce choix ne doit pas uniquement au désir de Sébastien Bazin, PDG d'Accor et ancien président du PSG, d'associer sa marque à l'image du Paris SG.

Surtout que l'on sait également que Nicolas Sarkozy, lui aussi membre du conseil d'administration d'Accor, est également très proche de Sébastien Bazin, de Nasser Al-Khelaifi et de l'Emir du Qatar. Mais dans L'Equipe, un proche de l'ancien Président de la République nie un gros arrangement entre amis : « C'est une heureuse coïncidence que deux maisons qui lui sont chères se rapprochent. Cela ne peut être qu'une grande fierté. Bien sûr, le Qatar est actionnaire du groupe Accor, mais c'est avant tout un fleuron français. Et, dans toute entreprise, il y a des actionnaires... ». Autrement dit, Accor est une société française qui sponsorise le plus grand club français, rien d'illogique, et l'UEFA n'aura rien à y redire.