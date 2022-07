PSG : A l'attaque sur Ekitike, Paris prend rendez-vous

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif ces derniers jours sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut notamment renforcer son secteur offensif et pense à Hugo Ekitike.

Luis Campos travaille fort en ces premiers jours de mercato. Déjà, le PSG a pu compter sur l'arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Mais le Portugais sera loin d'être le seul joueur à débarquer au PSG cet été. On parle notamment d'interêts forts pour Milan Skriniar (Inter), Renato Sanches (Lille) ou encore Gianluca Scamacca (Sassuolo). Le dernier cité, attaquant italien sur lequel veut miser Luis Campos, pourrait débarquer pour près de 50 millions d'euros. Mais apparemment, le PSG veut encore recruter deux joueurs en attaque en plus de Scamacca. C'est du moins ce que nous apprend ces dernières heures Foot Mercato.

Le PSG vise du très lourd en attaque !

Selon les informations du média spécialisé sur le marché des transferts, le PSG veut recruter Robert Lewandowski, en partance du FC Bayern Munich. Outre le Polonais, pourtant promis au Barça, la direction sportive du PSG veut aussi récupérer Hugo Ekitike. Le club de la capitale veut en faire la doublure de Kylian Mbappé. Ce mercredi, plusieurs médias confirment que le Paris Saint-Germain garde un lien régulier avec le Stade de Reims et l'agent d'Ekitike, et précisent que les champions de France ont même récemment rencontré le représentant du joueur de Reims, Antero Henrique étant à la manoeuvre dans ce dossier. En tout cas, le jeune joueur tricolore n'est pas chaud à l'idée de rejoindre Newcastle et verrait d'un bon oeil une arrivée dans la capitale.

Antero Henrique a rencontré l'agent d'Hugo Ekitike

La saison passée, Ekitike (20 ans) avait inscrit 11 buts en 26 matchs disputés toutes compétitions confondues. Le Stade de Reims espère prendre un joli chèque en cas de vente de son crack, estimé à près de 45 millions d'euros. Si ces trois arrivées offensives se confirmaient, on imagine que le PSG dégraisserait grandement son secteur offensif. Si le club francilien joue en 3-5-2 la saison prochaine, les places en attaque seront chères et les positions de Leo Messi et de Neymar Jr seront fragilisées. A moins qu'une des deux stars du PSG ne décide de prendre la tangente.