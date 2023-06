Campos plombe le PSG, le Qatar sommé d'intervenir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif en ce début de mercato estival. Luis Campos multiplie les pistes en tout genre, même si sa double casquette ne plait pas à de nombreux observateurs.

Luis Campos est de plus en plus contesté au PSG. Il faut dire que son bilan n'est pour le moment pas le meilleur. Le conseiller sportif du club de la capitale a raté ses deux premiers mercatos. Cela s'est ressenti dans les résultats de l'équipe la saison passée. Son crédit s'amenuise de jour en jour. Surtout que la situation n'est pas forcément mieux dans... son autre club ! En effet, Luis Campos n'a pas été à la hauteur non plus du Celta, club pour lequel il est directeur sportif. La double casquette de l'ancien du Real Madrid va continuer dans les prochaines semaines, puisqu'il a récemment été confirmé par le club espagnol et que le PSG n'a pas encore prévu de s'en séparer. Pour certains, la situation devient grotesque. C'est notamment l'avis de Romain Beddouk.

Campos, ce n'est plus tenable au PSG

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste n'a en effet pas manqué d'afficher sa frustration face à cette situation au PSG. « Campos est responsable de la politique sportive du Celta Vigo, un autre club. Un seul des deux clubs embauche Campos, c'est le Celta. Cette double casquette porte préjudice au PSG. On l'a vu pendant les précédents mercatos. Pas d'arrivée de Skriniar, aucune recrue en hiver. Cela a donné une saison médiocre avec un seul titre pour le PSG. Au Celta, c'est pire parce qu'ils ont joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Le pire, c'est que Campos a été confirmé au Celta. On va repartir sur la même chose même si ça parait inconcevable. Mais ça n'inquiète pas trop le PSG... Le problème, c'est que ça na pas trop de sens, mais le remplacer au 22 juin n'aurait pas trop de sens non plus. La direction qatarie devrait surveiller les deals que fait Luis Campos et mettre son veto si ça ne défend pas l'intérêt collectif. Il faudra aussi sérieusement réfléchir à son avenir après le mercato. S'il est écarté du challenge parisien, il aura toujours le Celta que le tiendra bien occupé », a notamment indiqué Romain Beddouk, qui souhaite voir Campos faire ce mercato puis voguer vers d'autres horizons. Un scénario loin d'être impossible, le Qatar se montrant de plus en plus frustré par les résultats de son équipe.