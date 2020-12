PSG : 7 millions pour Tuchel, Paris va raquer !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain va devoir débourser 7 millions d'euros à Thomas Tuchel pour son licenciement.

Arrivé en grande pompe en 2018 pour succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel avait d'abord séduit les spécialistes avec sa connaissance du football et son jeu offensif basé sur un gros pressing. Le technicien semblait à ce moment là l'homme de la situation, jusqu'à pousser les dirigeants à prolonger son contrat jusqu'en juin 2021, le tout en augmentant son salaire à 7,5 millions d'euros. C'est au fil du temps que les choses se sont compliquées, avec notamment une nouvelle "Remontada" subie face à Manchester United en Ligue des Champions. De plus en plus tendu, l'Allemand avait sauvé son poste cet été grâce à un gros parcours en Ligue des Champions, dans un contexte spécial néanmoins. Bien que menacé, le coach conservait sa place en partie grâce à la crise économique qui frappait le club. Les pertes du PSG, rien que pour la saison dernière, sont estimées à près de 115 millions d'euros. Cette saison, le manque à gagner pourrait grimper jusqu'à 200 millions d'euros.

Plus le temps passait, moins se séparer de Thomas Tuchel coûterait cher au PSG. C'est ce 24 décembre que la sentence est tombée. Selon les informations du Parisien, les principaux adjoints de l'Allemand vont également quitter le club. C'est le cas de Zsolt Löw, Arno Michels ainsi que du préparateur physique Rainer Schrey. Tous ces salaires additionnés à celui de Thomas Tuchel devrait coûter jusqu'à 7 millions d'euros au PSG. Une somme importante, mais pas insurmontable pour un club du standing du Paris Saint-Germain. Pour rappel, lors du départ de Laurent Blanc en 2016, Paris avait dû débourser 22 millions d'euros d'indemnités de départ !