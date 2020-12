PSG : Thomas Tuchel viré par Paris, la bombe !

Dans : PSG.

Au lendemain de la victoire du PSG contre Strasbourg, Nasser Al-Khelaifi a décidé de virer Thomas Tuchel avec effet immédiat. C'est un énorme coup de tonnerre.

Journaliste allemand du quotidien Bild, Christian Falk a toujours d’excellentes informations, et en ce 24 décembre, c’est une véritable bombe que lance ce dernier. En effet, Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, aurait été licencié par les dirigeants du club de la capitale. L'information est désormais confirmé par plusieurs médias. Elle intervient au lendemain de la victoire du PSG contre Strasbourg, mais surtout d'une interview sidérante de Thomas Tuchel dans un média allemand.

Le désormais ancien coach du Paris SG affirmait ne plus faire le même métier depuis qu'il avait signé à Paris, regrettant devoir subir les décisions politiques de ses dirigeants. Des propos qui n'ont visiblement pas été du goût de la direction du Paris Saint-Germain et de l'Emir du Qatar, le contrat de Tuchel s'achevant brutalement à six mois de sa fin. Le PSG devrait rapidement communiquer le nom du successeur de Tuchel, les noms de Pochettino et Allegri étant déjà cités.