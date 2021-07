PSG : Icardi peut trembler, Paris tient son 9

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat par Everton la saison dernière, Moise Kean veut impérativement rester au PSG.

Auteur de 19 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international italien s’est avéré plus utile que prévu. Et pour cause, Moise Kean avait été initialement recruté pour devenir la doublure de Mauro Icardi, mais l’attaquant formé à la Juventus Turin a rapidement été préféré à l’Argentin par Mauricio Pochettino. Après sa bonne saison dans la capitale française, Moise Kean a vite émis le souhait de rester au PSG. Une volonté partagée par la direction du Paris Saint-Germain et notamment par le directeur sportif Leonardo. Mais jusqu’à présent, il était difficile de trouver un accord avec Everton. Les positions des deux clubs se sont enfin rapprochées au cours des dernières heures selon le journaliste Saber Desfarges.

« Les négociations avancent dans le bon sens pour un retour de Moïse Kean (Everton), en prêt, au PSG. L’international italien souhaite plus que tout jouer à Paris la saison prochaine. Le Paris SG est sa volonté première (et unique) cet été » a publié l’ancien journaliste de RMC et de Téléfoot, pour qui Moise Kean est obsédé par l’idée de revenir au Paris Saint-Germain. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui a expliqué de son côté qu’un prêt avec option d’achat était envisageable pour Moise Kean au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir quel sera le montant de cette option d’achat. Ce qui est certain, c’est que la nomination de Rafael Benitez à la tête d’Everton a brutalement décanté ce dossier du mercato estival. Le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc des Toffees ne s'est pas opposé à un départ de Moise Kean, malgré le potentiel évident de celui qui avait été convoqué dans la pré-liste de l’Italie pour l’Euro par le sélectionneur Roberto Mancini.