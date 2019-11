PSG : 60ME sur cette pépite italienne, Leonardo dégaîne !

Dans : PSG.

Et si le PSG allait arracher un nouvel espoir du football italien, après avoir déjà pris Marco Verratti il y a quelques années ? C'est en tout cas ce qu'envisagerait Leonardo pour la saison prochaine.

Le PSG prépare déjà le futur ! En effet, le champion de France en titre suit, d'après le journaliste Daniel Uccellieri et le média romain Il Messaggero, de très près les performances d'un des grands espoirs du football italien, Nicolo Zaniolo. Le joueur de l'AS Roma a explosé la saison dernière en Serie A, et en Ligue des champions, et réalise un début de saison 2019/2020 de haut niveau. Appelé par Roberto Mancini depuis mars dernier, le milieu offensif compte cinq sélections avec la Nazionale, et devrait, sauf retournement de situation, être de l'aventure lors de l'Euro 2020. Une éclosion qui n'a pas échappé au PSG, et à son directeur sportif, Leonardo comptant bien faire jouer ses nombreux réseaux en Italie pour attirer le joueur de 20 ans.

Cependant, la concurrence s'annonce rude. Les grosses cylindrées italiennes ne comptent pas laisser partit ce produit de la maison à l'étranger, comme ce fut le cas pour Marco Verratti. Et un concurrent sérieux en Premier League a déjà pointé le bout de son nez. En effet, Manchester United suit l'ancien gamin de l'Inter depuis plusieurs semaines, et a d'ailleurs envoyé un émissaire à Palerme, lors du match Italie - Arménie, la semaine dernière, afin de voir de plus près le phénomène italien. Le PSG et le club anglais seraient prêts à faire une offre de 60 millions pour le joueur de l'AS Roma, offre sans doute insuffisante pour arracher le joueur, lui qui est actuellement évalué par l'Observatoire du football CIES à 80 millions d'euros.