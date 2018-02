PSG : 60ME de plus, et Paris éloigne les menaces de l'UEFA

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis les signatures de Neymar et Kylian Mbappé l’été dernier, le Paris Saint-Germain est surveillé de près par l’UEFA.

L’instance européenne, qui soupçonne le club francilien de ne pas respecter le fair-play financier, étudie attentivement les comptes parisiens. Ainsi, l’organisation a demandé au PSG de diversifier ses recettes jugées trop dépendantes des partenaires qatariens. Paris recherche donc d’autres moyens d’augmenter ses revenus.

En plus du marché des transferts qui a permis de récupérer 28 M€ pour le transfert de Lucas à Tottenham, le pensionnaire du Parc des Princes s’active auprès de ses collaborateurs. Pour commencer, le PSG a renégocié son contrat avec l’équipementier Nike qui lui versera 60 M€ (et non plus 35 M€) par an à partir de juin prochain. Et le leader de Ligue 1 est également en contact avec de potentiels partenaires à l’étranger, ajoute le site de Paris United.

Une réunion avec Fly Emirates

Enfin, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a prévu une réunion avec Fly Emirates en avril afin de revoir à la hausse le montant de leur bail. Une négociation difficile à cause du contexte géopolitique entre les Émirats arabes unis et le Qatar. Quoi qu’il en soit, le PSG espère récupérer 60 M€ par an avec la compagnie aérienne, ou grâce à un nouveau sponsor maillot qui l’aidera à éloigner un peu plus la menace du FPF.