PSG : 60 ME à trouver, la mission impossible de Leonardo !

En raison de la crise sanitaire et financière, le Paris Saint-Germain a vu ses revenus s’écrouler à tous les niveaux.

Après des annonces alarmantes pendant le confinement, le club de la capitale a fait le point sur ses finances et prévoit un déficit de 100 ME sur la saison 2019-2020. Le seul moyen d’arrondir les angles et de sauver la face est de récupérer de l’argent sur les transactions. C’est la tendance que dévoile L’Equipe ce dimanche, avec la nécessité demandée en haut lieu de vendre pour 60 ME de joueurs cet été. Une mission que l’on peut déjà qualifier de quasiment impossible. En effet, l’effectif a déjà été bien amoindri par les départs des joueurs en fin de contrat dans un premier temps. Ensuite, les éléments sur le départ se font rares, surtout que leur trouver un point de chute capable de les satisfaire financièrement est complexe. Draxler, Gueye et Areola ne seront pas retenus, les offres pour Paredes seront écoutés, tandis que le jeune Mbe Soh pourrait compléter l’exode des jeunes.

Si tout ce beau monde devait partir, alors la somme nécessaire sera collectée, mais les joueurs concernés n’ont pas vraiment envie de partir. L’Argentin le refuse catégoriquement, l’Allemand veut disputer au PSG la dernière année de son contrat, tandis que le Sénégalais, mal intégré, commencerait à regarder vers un retour en Premier League. Et pendant ce temps, le Paris SG doit aussi construire son équipe pour la saison prochaine, avec pour le moment des choix prudents comme ceux de conserver finalement Icardi et Rico, en attendant de peut-être fait la même chose pour Eric-Maxim Choupo-Moting.