PSG : Alerte au mercato, Manchester City menace Paris

Dans : PSG.

En octobre et novembre dernier, le défenseur du Paris Saint-Germain Tanguy Kouassi a brillé avec l’Equipe de France lors de la Coupe du Monde U17.

Des performances qui ont bien évidemment été scrutées par de nombreux scouts présents en Amérique du Sud pour observer cette compétition. Et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, dans la mesure où le défenseur central de 17 ans n’a pas encore paraphé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Malgré des négociations en cours depuis un moment, aucun accord n’a encore été trouvé. Ce qui peut inquiéter l’état-major du Paris Saint-Germain…

Car selon les informations de L’Equipe, le clan Kouassi a multiplié les rendez-vous avec de grands clubs européens au cours des dernières semaines. Parmi eux : Manchester City. Toujours très attentif au marché des jeunes pépites européennes, le champion d’Angleterre en titre lorgne sur Tanguy Kouassi depuis plusieurs mois et serait concrètement passé à l’offensive. De plus, outre l’intérêt de Manchester City, le défenseur du Paris Saint-Germain est courtisé par les clubs du groupe Red Bull, à savoir Salzbourg et Leipzig. Autant dire que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont tout intérêt à trouver un accord rapidement avec l’entourage du défenseur, sans quoi ce dernier filera sans scrupule chez un cador européen pour zéro euro l’été prochain. Ce qui représenterait un nouveau coup dur pour le PSG avec ses jeunes Titis…