PSG : Choupo-Moting, l'incroyable décision de Leonardo ?

Dans : PSG.

Le PSG pense à prolonger son ancien attaquant, Eric Max Choupo-Moting. Une possible issue qui fait l'unanimité au club.

Paris veut se renforcer et se tourne vers le passé ! Face à la complexité du marché des transferts en cette période de crise, le club parisien tend la main à ses éléments partis à l’issue de la saison. Le Paris SG a ainsi obtenu le transfert de Sergio Rico en provenance du FC Séville, pour une somme avoisinant les 6 ME. Une belle histoire que pourrait également vivre Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans). Selon L’Équipe, le directeur sportif Leonardo pense depuis quelques jours à proposer un contrat d’un an à l’international camerounais (55 sélections). Cette volonté est celle de tout un club. L’attaquant est très apprécié par les supporters, qui lui ont dédié un chant, et ses coéquipiers.

De plus, son but héroïque contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de la dernière Ligue des Champions a convaincu beaucoup de monde dans l’organigramme du club. Si Leonardo garde un doute sur les capacités sportives de Choupo-Moting, il semble avoir rejoint l’opinion du club et de son entraîneur. Thomas Tuchel a fait venir l’attaquant en 2018, lui qui l’a côtoyé à Mayence dans le passé. Et un retour du natif de Hamburg dans la capitale sera très appréciée par l’entraîneur allemand. Le Camerounais n’a peut-être pas eu le temps de jeu qu’il espérait la saison dernière (20 matches, 6 buts) mais son état d’esprit irréprochable est à souligner. Pour toutes ces raisons, il y aura plus d’un heureux dans la capitale si Eric Maxim Choupo-Moting venait à réintégrer le vestiaire cette saison.