PSG : + 554 ME en 10 ans, le Qatar a boosté Paris

La fin de la décennie est le moment idéal pour faire un bilan sur l’apport du Qatar à Paris, le club de la capitale ayant officiellement été racheté par QSI en mai 2011.

En ce dernier jour de l’année 2019, c’est le média italien Calcio e Finanza qui s’est penché sur les changements majeurs chez les clubs de football depuis dix ans. Des chiffres très intéressants sont dévoilés : les revenus en millions d’euros des clubs européens en 2010, puis les revenus des clubs européens… en 2019. Que cela soit il y a dix ans ou maintenant, les trois clubs en première position ne changent pas, il s’agit du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester United.

Ce qui change en revanche, c’est bien évidemment la position du Paris Saint-Germain dans ce classement. Et pour cause, les revenus du PSG en 2010, avant la venue du Qatar, étaient estimés à 82 ME. Selon le média italien, ce chiffre a grossi jusqu’à atteindre 637 ME en 2019. Avec de tels revenus, le club de la capitale se classe tout simplement à la quatrième position de ce classement, juste devant le Bayern Munich et Manchester City. Avec moins de 500 ME, des clubs comme la Juventus Turin, l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid ou le Milan AC sont complètement largués par le Paris Saint-Germain. Preuve que la venue de QSI dans la capitale française a fait basculer le club dans une nouvelle dimension…