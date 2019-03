PSG : 40 ME par an pour Mbappé, Paris va assommer le Real

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain ? La presse espagnole n’est plus la seule à s’enflammer.

En début de semaine, France Football s’y mettait aussi et annonçait une possible proposition madrilène autour de 280 M€ pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Autant dire que cette rumeur n’a pas dû plaire au président Nasser Al-Khelaïfi. Alors du côté de la Maison Blanche, l’information de l’hebdomadaire français tombe mal. « Cela nous porte préjudice, cela ne peut que provoquer de la frustration », a confié un dirigeant espagnol au quotidien El Mundo, qui relaye un certain pessimisme au sein de la direction du Real.

Les Merengue savent qu’il sera difficile voire impossible de faire craquer le PSG. Le dossier pourrait même se compliquer en cas de prolongation de Mbappé. En effet, le champion de France aurait l’intention de protéger son prodige avec un nouveau salaire annuel net supérieur à 40 M€ ! Ainsi, l’international tricolore rejoindrait le Barcelonais Lionel Messi en haut du classement des joueurs les mieux payés. Et deviendrait totalement inaccessible pour le Real ou tout autre admirateur.