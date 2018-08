PSG : 300 ME et l’aide de l’UEFA, le Real fonce sur Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Dans un scénario que seule la presse espagnole arrive encore à faire tenir debout, Neymar peut encore rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours.

C’est ainsi que le journal Sport annonce que Florentino Perez a toujours dans un coin de sa tête le rêve fou de faire signer la superstar brésilienne d’ici la fin du marché des transferts. Pour cela, le président du Real Madrid compte sur deux choses. Une enveloppe de 300 ME qui serait à même de faire craquer le PSG, en plus d’une autre enveloppe spécialement réservée pour faire de Neymar le joueur le mieux payé de l’histoire de la Maison Blanche.

Mais difficile de voir le champion de France craquer devant un tel raison. Sauf si l’UEFA sanctionne le club parisien très lourdement. Et selon le journal catalan, une sanction européenne à l’encontre du PSG est encore possible dans les derniers jours du mois d’août, dans le verdict final de l’enquête sur le fair-play financier. Très confiants et déjà fixés par l’UEFA, les Parisiens ne s’attendent à aucune sanction supplémentaire. Mais visiblement, en cas de décision surprise de la part de l’instance européenne, Florentino Perez et son chèque de 300 ME sont déjà prêts à saisir leur chance si cela lui offre une petite opportunité de récupérer Neymar. On peut toujours rêver.