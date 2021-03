PSG : 25 ME, le bras de fer avec le Barça est lancé

Dans : PSG.

Toujours en quête de renforts sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain creuse une piste en Liga au poste de latéral droit.

L'été prochain, le club de la capitale française n'aura pas énormément de marge de manœuvre pour recruter. Même si tout va un peu dépendre de la fin de saison, et notamment du parcours en Ligue des Champions, qui pourrait rapporter de l'argent et des assurances sportives à un joueur comme Kylian Mbappé, le PSG ne dépensera pas des millions d'euros sur le mercato. Car même si le fair-play financier de l'UEFA ne sera pas là pour embêter Paris, le PSG a perdu plusieurs centaines de millions d'euros durant la crise du Covid-19. Avec les gros contrats que la formation francilienne a dans son effectif, le leader de la L1 devra bien peser ses dépenses. Et un poste semble plus que dans le besoin que les autres, il s'agit de ce lui de latéral droit. Si Alessandro Florenzi fait le travail cette saison, l'international italien n'appartient pas encore au PSG, qui pourrait toutefois lever son option d'achat en juin prochain. Mais sachant que derrière Florenzi, Colin Dagba ne fait pas l'unanimité pour jouer au très haut niveau, Leonardo recherche un renfort pour le couloir droit de la défense.

Un chèque de 25 ME sur Emerson ?

Selon les informations de Goal, le PSG s'intéresse toujours à Emerson. Auteur d'une très bonne saison sous le maillot du Betis, avec qui il a marqué un but et délivré quatre passes décisives en 24 matchs de Liga, le Brésilien fait partie des meilleurs jeunes à son poste. Prêté depuis janvier 2019 à Séville, le joueur de 22 ans devrait revenir au Barça l'été prochain. Acheté par les Blaugrana pour 12 ME à l'Atlético-MG il y a un an et demi, Emerson a envie de se tester dans un grand club européen. Mais ce ne sera peut-être pas le cas à Barcelone, vu que le PSG a manifesté son intérêt pour le recruter dès 2021. Si Leonardo n'a fait aucune offre pour Emerson, le directeur sportif est déjà en contact avec toutes les parties. Un deal pourrait se négocier autour de 25 ME. Un achat important, mais probablement nécessaire pour le PSG, qui n'a pas vraiment réglé ses soucis de latéraux ces dernières années...