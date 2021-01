PSG : Dagba out, Emerson se rapproche de Paris

Dans : PSG.

Cet hiver, le PSG ne réalisera pas de folie sur le marché des transferts, mais aimerait toutefois se renforcer à certains postes clés.

En cas de départ de Leandro Paredes, le club de la capitale devrait foncer sur Dele Alli, l’ancien taulier de Mauricio Pochettino à Tottenham. En défense, le nouveau coach du Paris Saint-Germain aimerait également une ou deux arrivées. Ces derniers jours, la presse espagnole s’est fait l’écho d’un intérêt du PSG pour Emerson, actuellement prêté par le FC Barcelone au Bétis Séville. Vraisemblablement, le champion de France en titre a l’intention d’aller au bout dans les choses dans le dossier du latéral droit brésilien de 21 ans. A en croire Todo Fichajes, les négociations avancent en tout cas dans le bon sens…

Le média affirme que le poste de latéral droit est à renforcer de manière urgente au PSG aux yeux de Mauricio Pochettino, qui connaît la fragilité physique d’Alessandro Florenzi et qui n’a visiblement pas été pleinement convaincu par Colin Dagba. Les négociations se poursuivent ainsi entre le Bétis Séville, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain afin qu’Emerson puisse rejoindre la capitale française dans les prochaines semaines. Il est par ailleurs indiqué que si le Brésilien rejoignait le PSG, alors Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’activeraient rapidement pour trouver une porte de sortie à Colin Dagba, que cela soit en prêt ou sous la forme d’un transfert définitif. Bien que la marche du PSG semble trop haute pour l’international espoirs français, nul doute que de nombreux club de Ligue 1 pourraient manifester leur intérêt pour le défenseur de 22 ans, au profil très offensif mais malheureusement assez friable sur le plan défensif.