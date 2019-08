PSG : 222 ME, la demande du Qatar pour Neymar n’a pas bougé

Dans : PSG, Mercato.

Le FC Barcelone a vécu quelques montagnes russes en ce qui concerne le possible transfert de Neymar. Les dirigeants catalans pensaient bien avoir fait le plus difficile en s’approchant d’un accord avec le PSG, avec un montant plus important mais en paiement étendu sur le temps, et surtout un joueur en échange désiré à Paris : Ousmane Dembélé. Mais l’attaquant français a bien fait savoir qu’il comptait rester à Barcelone pour s’y imposer, et de son côté, l’Emir du Qatar ne s’est pas dit satisfait par cette offre. Pour lui, le Barça peut et doit faire mieux s’il veut vraiment récupérer Neymar, et notamment permettre à Paris de faire une opération blanche. C’est aussi l’avis de la consultant de RMC, Laure Lepailleur.

« Moi clairement, je ne vois pas Neymar partir du Paris Saint-Germain. Car le PSG a toujours été assez ferme. Ils ont entendu que le joueur voulait partir. Mais ce qu’ils avaient précisé, c’est qu’ils souhaitaient récupérer la somme déboursée au départ. Et pour l’instant, la somme n’y est pas. Donc selon moi, la transaction ne se fera pas et Neymar va rester au club d’autant que l’intérêt et l’objectif de Leonardo est de redorer l’image du club, de l’institution. Je ne vois pas d’issue dans ce dossier. Le PSG a ouvert le dialogue car il a exprimé la volonté de partir. Mais il est lié par un contrat et c’est Paris qui est en position de force », a expliqué la joueuse de l’équipe de France, qui démontre ainsi tout l’intérêt en France de ne pas avoir de clause libératoire dans les contrats.