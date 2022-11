PSG : 20 millions vont tomber, un indésirable ravit le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier lors de la dernière ligne droite du mercato, le PSG prêtait Abdou Diallo à Leipzig avec option d’achat.

Encore aujourd’hui, le départ d’Abdou Diallo est un mystère pour plusieurs supporters et observateurs du Paris Saint-Germain. Et pour cause, avec l’instauration d’une défense centrale à trois au début de la saison, l’international sénégalais aurait certainement bénéficié d’un temps de jeu important au PSG, les blessures de Kimpembe et de Danilo l’ont démontré. Néanmoins, Abdou Diallo désirait rejoindre un club dans lequel il serait titulaire. Longtemps courtisé par l’AC Milan, l’ex-défenseur du Borussia Dortmund s’est finalement engagé à Leipzig. Un choix plutôt judicieux pour Abdou Diallo et qui va rapporter plusieurs millions d’euros au Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France a prêté son défenseur avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Et selon la presse allemande, le prêt va rapidement se transformer en transfert définitif pour le Sénégalais.

Abdou Diallo bientôt vendu par le PSG à Leipzig

Abdou Diallo rejoint le RasenBallsport Leipzig, club évoluant en première division allemande, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. ✍️



Le Paris Saint-Germain souhaite une belle saison à Abdou Diallo sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Le média allemand RBLive indique ce mercredi que les dirigeants du Red Bull Leipzig ont la ferme intention de lever au plus vite l’option d’achat d’Abdou Diallo. Il faut dire que les dirigeants du club de Bundesliga sont ravis par la première partie de saison de l’ancien Parisien et souhaitent le recruter de manière définitive. Un transfert avoisinant les 20 millions d’euros devrait donc être conclu au plus vite entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, une bonne nouvelle pour le club parisien dans le cadre du fair-play financier. Cette somme devra néanmoins être réinvestie rapidement par Luis Campos dans la mesure où le Portugais cherche activement… un défenseur central. Dès cet hiver, le PSG pourrait mettre le grappin sur un joueur à ce poste. Longtemps priorité du club, Milan Skriniar est désormais inaccessible puisqu’il va prolonger son contrat à l’Inter Milan. Reste donc à voir quelle sera la cible privilégiée de l’état-major parisien à ce poste alors que parallèlement, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi espèrent prolonger les contrats de Sergio Ramos et de Presnel Kimpembe.