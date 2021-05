PSG : 20 ME et Leonardo a trouvé son arrière droit

Dans : PSG.

Le problème de l'arrière droit au PSG doit être réglé, et Leonardo a trouvé une solution en Espagne avec Emerson Royal.

Pour expliquer l’élimination du PSG en Ligue des Champions, la faillite de Neymar, trop peu décisif, et Mbappé, discret à l’aller et blessé au retour, a été grandement évoquée. Mais le problème des latéraux a aussi été pointé du doigt. En l’absence de Juan Bernat, ni Mitchel Bakker ni Juan Bernat n’ont donné satisfaction à gauche. A droite, ce fut encore pire avec un Alessandro Florenzi loué pour son apport offensif en Ligue 1, mais totalement dépassé quand il s’agit de défendre en Ligue des Champions. L’Italien, qui semblait être prêt à s’installer sur le long terme au Paris SG, ne sera probablement pas retenu cet été. Colin Dagba étant bien trop juste pour être titulaire sur une saison entière, Leonardo s’est mis en quête d’un nouveau défenseur dans le couloir droit. Et il semble avoir trouvé sa cible. Il s’agit selon la version allemande Sky Sports d’Emerson Royal, prêté par le FC Barcelone au Bétis Séville cette saison.

Le défenseur de 22 ans est suivi par le Bayern Munich et le Milan AC, en plus du PSG. Le Barça est prêt à écouter les offres, et la première proposition signée par le Paris SG n’a pas fait mouche. Nasser Al-Khelaïfi aurait présenté un montant de 15 ME pour récupérer un joueur qui va voir son prêt de deux ans à Séville se terminer au mois de juin. Insuffisant aux yeux du club catalan, qui doit y trouver son compte au coeur d’un contrat compliqué, sachant que le Barça et le Bétis ont chacun payé 6 ME pour Emerson Royal lors de son transfert de l’Atlético MG au Brésil, avec des droits partagés entre les deux clubs. Résultat, le média allemand affirme que seule une offre de plus de 20 ME pourrait permettre d’envisager un transfert. Le PSG sait ce qu’il lui reste à faire s’il veut recruter le prometteur défenseur brésilien cet été.