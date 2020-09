PSG : 18 mois après, les cambrioleurs de Daniel Alves retrouvés !

Dans : PSG.

Même s’ils ne jouent plus au Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Daniel Alves ont encore des affaires à régler dans la capitale française.

Désormais loin du PSG, les trois joueurs ont pourtant toujours un point commun : ils se sont tous les trois fait cambrioler par la même équipe de voleurs lors de leur passage à Paris. Et tout cela avec un mode opératoire similaire. Les voleurs profitaient de l'absence des joueurs et de leur famille, à l’occasion d’un match de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, pour pénétrer dans le domicile des joueurs, souvent grâce à des imprudences, avec par exemple une fenêtre restée ouverte… En décembre 2018, Choupo-Moting et Thiago Silva s’étaient respectivement fait dérober un million d’euros et 600 000 euros. Dans cette affaire, deux hommes de 25 et de 29 ans avaient été mis en cause.

Mais selon Le Point, ces mêmes individus sont désormais aussi poursuivis pour un autre cambriolage, chez Dani Alves cette fois. En février 2019, le défenseur brésilien avait été victime d’un vol dans son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Les voleurs avaient récupéré pour 500 000 euros de bijoux, montres de luxe et accessoires de maroquinerie. Placés en garde à vue le 2 septembre dernier, et connus des services de police pour des faits similaires, les deux coupables sont à la maison d'arrêt de Nanterre. L’un des deux a même été « présenté au tribunal judiciaire pour une comparution immédiate ». Autant dire que personne ne blague avec les vols autour des joueurs du PSG...