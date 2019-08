PSG : 170 ME pour Neymar, le Qatar n’a pas dit non

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce mardi, une délégation du FC Barcelone, avec plusieurs dirigeants importants, a pris la direction de Paris afin de discuter avec leurs homologues du PSG.

Si, chez le champion de France, tout le monde n’était pas forcément au rendez-vous, preuve qu’on ne prend pas ce meeting de la même façon selon le club concerné, le message est néanmoins passé. Le géant catalan a mis 170 ME sur la table, sans échange de joueurs, pour s’offrir la superstar brésilienne. Un montant payable en deux fois, avec une moitié dès le transfert signé, et une autre dans un an. Pas de quoi grimper au rideau pour le Paris Saint-Germain, qui demandait encore 200 ME ou 100 ME avec deux joueurs en échange il y a peu.

Mais, comme l’explique Le Parisien ce mardi, contrairement aux autres offres précédentes, la réponse venue du Qatar n’a pour le moment pas été négative. Ni positive d’ailleurs… Le FC Barcelone s’est vu promettre une réponse dans la soirée, ou au plus tard mercredi. La preuve que l’Emir réfléchit pour la première fois à cette proposition qui est de loin la plus sérieuse de l’été. Il faut croire que le champion d’Espagne a trouvé son bas de laine pour monter aussi haut, même si c’est encore très loin des 300 ME, puis 222 ME, demandés par le PSG au mois de juin. Mais en tout cas, c’est clairement une première ouverture dans le but de la finalisation du transfert de Neymar.