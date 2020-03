PSG : 150 ME pour Neymar, le Real Madrid répond présent

Dans : PSG.

Comme ce fût le cas l'été dernier, Neymar devrait animer le prochain mercato du PSG. D’autant que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas totalement opposés à un départ du Brésilien…

Ce week-end, ESPN révélait que la direction du Paris Saint-Germain était prête à vendre Neymar en échange d’une somme avoisinant les 150 ME. Une belle surprise pour le FC Barcelone, qui courtise le n°10 de Paris depuis plusieurs mois maintenant. Mais à en croire les informations de Don Balon, il n’y a pas que l’actuel leader de la Liga espagnole qui souhaiterait profiter de ce Neymar disponible à prix cassé. Effectivement, le média révèle que le Real Madrid est également très intéressé par Neymar, dans le cas où le Brésilien serait effectivement disponible pour 150 ME.

La presse espagnole dévoilait plus tôt dans la journée que le choix de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane était arrêté sur Sadio Mané en attaque. Mais la décision du PSG de vendre Neymar aurait visiblement changé les choses au sein de la Casa Blanca, et notamment dans l’esprit de Florentino Pérez qui apprécie tout particulièrement le potentiel marketing de Neymar. Par ailleurs, le média espagnol révèle que les deux géants d’Espagne ne sont pas les seuls à s’intéresser de près au meneur de jeu du Paris SG puisque Manchester City serait également très chaud à l’idée de récupérer Neymar, malgré les récentes sanctions prononcées par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Reste maintenant à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi profiteront de ces nombreux intérêts dans le but de faire monter les enchères pour un joueur recruté 220 ME et qui pourrait rapidement voir sa valeur marchande grimper en cas de bonnes performances sur le terrain…